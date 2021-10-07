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Суд подтвердил долги "Укрэнерго" перед генерацией ДТЭК за услуги на балансирующем рынке

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Киев, Четверг 07 октября 2021 16:03
Суд подтвердил долги "Укрэнерго" перед генерацией ДТЭК за услуги на балансирующем рынке Фото: ДТЭК (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Суд подтвердил наличие долгов НЭК "Укрэнерго" перед генерирующими компаниями ДТЭК на сумму 2,3 млрд грн за услуги на балансирующем рынке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Речь идет о долгах перед ТЭС компании, которые начали возникать с осени 2020 года. Соответствующие решения хозяйственные суды приняли в июле-сентябре 2021 года.

Согласно открытым источникам, общая сумма долга «Укрэнерго» за услуги на балансирующем рынке перед всеми производителями на сегодня составляет 11 млрд грн. Актуальный долг "Укрэнерго" перед ТЭС ДТЭК на 7 октября составляет 1,8 млрд грн.

"Долги НЭК "Укрнерго" перед предприятиями "ДТЭК Энерго" были накоплены в течение октября 2020 - февраля 2021. В результате поддержки энергосистемы в отопительный сезон в условиях дефицита мощностей, перед компанией, как и перед генерацией, сформировался долг, перспектива погашения которого до сих пор не ясна", - пояснили в компании.

В ДТЭК подчеркнули, что необходимость погашения долгов перед генерирующими компаниями является крайне важной, особенно в преддверии подготовки к отопительному сезону.

"Это средства, критически необходимые для проведения своевременной и полноценной ремонтной кампании, закупки и пополнения запасов угля", - пояснили в компании.

Как сообщалось, ДТЭК увеличивает добычу угля для прохождения зимы.

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Укрэнерго ДТЭК
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