Решение о продлении карантина должны принимать до конца 2020, - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что решение о продлении карантина должны принимать до конца 2020 года. При этом в Организации порекомендовали принимать решение "как можно ближе к людям, там, где они живут".

Об этом заявил в интервью РБК-Украина глава представительства ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт.

Он также отметил, что решение о продлении карантинных мероприятиях должны приниматься в течение не только недель, но и месяцев.

Напомним, в ВОЗ заявили, что Украина готова к ослаблению некоторых карантинных мер.

Отметим, что на сегодня к ослаблению карантина не готовы Киев и еще семь областей.