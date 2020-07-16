Рішення про продовження карантину повинні приймати до кінця 2020, - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що рішення про продовження карантину повинні приймати до кінця 2020 року. При цьому в Організації порекомендували приймати рішення "як можна ближче до людей, там, де вони живуть".

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна голова представництва ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт.

Він також зазначив, що рішення про продовження карантинних заходів повинні прийматися протягом не тільки тижнів і місяців.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що Україна готова до ослаблення деяких карантинних заходів.

Зазначимо, що на сьогодні до ослаблення карантину не готові Київ і ще сім областей.