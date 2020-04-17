Решение о продлении карантина будут принимать после Пасхи, - Минздрав

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал, что решение о продлении карантина из-за пандемии коронавируса будут принимать после Пасхи. Об этом он сказал в эфире "Радио Свобода".

Ляшко отметил, что по поводу завершения карантина Министерство здравоохранения будет коммуницировать ближе к следующей среды.

"О продлении карантина мы будем коммуницировать ближе к следующей среде, после Пасхи. Посмотрим, что будет происходить в пасхальные праздники, и как люди будут придерживаться карантинных мероприятий. Между тем мы разрабатываем различные сценарии выхода из карантина", - отметил главный санитарный врач и заверил, что будет происходить смягчение ограничительных мер.

Замглавы Минздрава также заверил, что Украина сейчас тестирует на COVID-19 всех, кто в этом нуждается, и только по алгоритмам ВОЗ.

Напомним, Ляшко также предупредил, что отмена карантина в Украине будет зависеть от темпа роста заболеваний коронавирусом. Он предупредил, что если количество больных ежедневно будет расти более чем на 2% от всех инфицированных, то карантин в Украине продолжат.

Как писало РБК-Украина, замминистра здравоохранения также не исключал, что Украина может обойти пик распространения коронавируса. По его словам, пик может пройти незамеченным, если украинцы будут соблюдать карантин.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков предположил, что карантин может закончиться в мае.