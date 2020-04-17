Рішення про продовження карантину прийматимуть після Великодня, - МОЗ

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував, що рішення про продовження карантину через пандемію коронавірусу будуть приймати після Великодня. Про це він сказав в ефірі "Радіо Свобода".

Ляшко зазначив, що щодо завершення карантину Міністерство охорони здоров'я буде комунікувати ближче до наступної середи.

"Щодо продовження карантину ми будемо комунікувати ближче до наступної середи, після Великодня. Подивимося, що відбуватиметься у великодні свята, і як люди будуть дотримуватися карантинних заходів. Тим часом ми розробляємо різні сценарії виходу з карантину", - зазначив головний санітарний лікар і запевнив, що буде відбуватися пом’якшення обмежувальних заходів.

Замглави МОЗ також запевнив, що Україна нині тестує на COVID-19 усіх, хто цього потребує, і лише за алгоритмами ВООЗ.

Нагадаємо, Ляшко також попередив, що скасування карантину в Україні залежатиме від темпу росту захворювань на коронавірус. Він попередив, що якщо кількість хворих щоденно зростатиме більше ніж на 2% від усіх інфікованих, то карантин в Україні продовжать.

Як писало РБК-Україна, замміністра охорони здоров'я також не виключав, що Україна може обійти пік поширення коронавірусу. За його словами, пік може пройти не поміченим, якщо українці будуть дотримуватися карантину.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков припустив, що карантин може закінчитися у травні.