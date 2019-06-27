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Рішення ПАРЄ по Росії не зупинить війну на Донбасі, - МЗС Польщі

Новини » Політика    27.06.2019 - 11:20
Рішення ПАРЄ по Росії не зупинить війну на Донбасі, - МЗС Польщі
Фото: Шимон Шинковський (stmegi com)

У Польщі вважають, що Росія буде й надалі порушувати міжнародне право

Повернення РФ до ПАРЄ не дає підстав сподіватися на те, що Росія припинить порушувати міжнародне право і вести агресивну політику щодо України. Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський в ефірі телеканалу TVP.INFO.

Шинковський заявив, що після цього рішення ПАРЄ не припиниться війна на Донбасі. За його словами, поведінка Росії упродовж останніх 10-15 років свідчить, що достатня ефективність таких методів щодо Москви дуже сумнівна. 

"Сподіватися, що таке рішення усуне порушення Росією міжнародного права, припинить війну з Україною, віддасть Крим правомірному власникові, тобто українській нації, на мій погляд, марно", - сказав Шинковський.

Нагадаємо, вчора ПАРЄ повернула російську делегацію з повними правами. До цього була прийнята резолюція з відповідним рішенням. За неї проголосували 118 членів ПАРЄ, проти були 62, 10 утрималися. У повному складі резолюцію підтримали делегації з Франції, Туреччини, Азербайджану, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччині, Португалії, Сербії. Після цього українська делегація заявила, що призупиняє свою участь у сесії ПАРЄ. 

Додамо, що президент Парламентської асамблеї НАТО Мадлен Мун виключає можливість повернення російської делегації в ПА НАТО.

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