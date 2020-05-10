Решение относительно "Северного потока 2" ожидается до конца мая

Фото: Nord stream 2 (witter.com/vedomosti)

Пока строительство газопровода приостановлено в связи с санкциями США

Будет ли достроен российский газопровод "Северный поток-2" - станет известно до конца мая. Об сообщил этом посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью "Радио Свобода".

Он отметил, что сейчас строительство этого газопровода приостановлено "благодаря в первую очередь американским санкциям". Посол предполагает, что строительство приостановлено "возможно навсегда".

"Но борьба продолжается, поскольку компания "Северный поток 2" подала ходатайство к независимому немецкому регулятору, который может дать этому проекту исключение из законодательства ЕС", - отметил Мельник.

Он добавил, что подобное решение является невыгодным для Украины. Однако уже в мае 2020 будет известна дальнейшая судьба этого проекта.

"На сегодня рано говорить, каким будет решение немецкого агентства, поскольку это не правительство, а независимый орган, но благодаря шагам, которые осуществляет и украинская дипломатия совместно с "Нафтогазом", с нашими партнерами, мы можем с определенным оптимизмом говорить о том, что это разрешение, исключение для "Северного потока" все-таки не будет предоставлено. Решение ожидается к концу мая этого года", - уточнил посол.

Напомним, в конце апреля стало известно, что Польша намерена арестовать активы российского "Газпрома" в проекте "Северный поток-2" в качестве компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем энергетическому концерну PGNiG.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Федеральное сетевое агентство Германии откажет "Северному потоку-2" в иммунитете к газовой директиве Европейского союза. Таким образом требование российского "Газпрома", чтобы от регулирования ЕС освободили "Северный поток-2", выполнена не будет. Освобождение от правил может получить лишь проект, выполняющий условия закона об энергетическом хозяйстве Германии.