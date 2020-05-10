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Рішення щодо "Північного потоку 2" очікується до кінця травня

Новини » Енергетика     10.05.2020 - 02:05
Рішення щодо "Північного потоку 2" очікується до кінця травня
Фото: Nord stream 2 (witter.com/vedomosti)

Поки будівництво газопроводу припинене у зв'язку із санкціями США

Чи буде добудовано російський газопровід "Північний потік-2" стане відомо до кінця травня. Про повідомив це посол України у Німеччині Андрій Мельник в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Він зазначив, що наразі будівництво цього газогону призупинено "завдяки в першу чергу американським санкціям". Посол припускає, що будівництво призупинено "можливо назавжди".

"Але боротьба продовжується, оскільки компанія "Північний потік 2" подала клопотання до незалежного німецького регулятора, який може надати цьому проєкту виключення з-під законодавства ЄС", - зазначив Мельник.

Він додав, що подібне рішення є невигідним для України. Проте вже у травні 2020 буде відома подальша доля цього проєкту.

"На сьогодні зарано говорити, яким буде рішення німецького агентства, оскільки це не уряд, а незалежний орган, але завдяки крокам, які здійснює і українська дипломатія спільно з "Нафтогазом", з нашими партнерами, ми можемо з певним оптимізмом говорити про те, що цей дозвіл, виняток для "Північного потоку" все-таки не буде наданий. Рішення очікується до кінця травня цього року", - уточнив посол.

Нагадаємо, у кінці квітня стало відомо, що Польща має намір заарештувати активи російського "Газпрому" в проекті "Північний потік-2" в якості компенсації, присудженої Стокгольмським арбітражем енергетичному концерну PGNiG.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Федеральне мережеве агентство Німеччини відмовить "Північному потоку-2" в імунітеті до газової директиви Європейського союзу. Таким чином вимога російського "Газпрому", аби від регулювання ЄС звільнили "Північний потік-2", виконана не буде. Звільнення від правил може отримати лише проєкт, що виконує умови закону про енергетичне господарство Німеччини.

Теги Новини України Северный потокСеверный поток-2
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