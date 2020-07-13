Решение НКРЭКУ о повышении тарифа на передачу электроэнергии призывают пересмотреть

Фото: линии электропередач (РБК-Украина)

По словам Павлюка, повышение тарифа на передачу электроэнергию почувствуют все потребители

Решение НКРЭКУ о повышении тарифа на передачу электроэнергии отрицательно скажется на работе бизнеса и станет бременем для населения, его необходимо пересмотреть.

Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк.

По словам эксперта, повышения тарифов "Укрэнерго" на передачу тока приведет к повышению тарифов на электроэнергию от 10% до 17%, что негативно скажется на работе бизнеса, который пострадал из-за коронакризу.

"Сейчас не время для такого решения. В тех реалиях, когда безработица в Украине растет, закрывается малый и средний бизнес. Большой теряет большие средства и так же негативно влияет на их способность создавать новые рабочие места. Считаю, что такие решения не являются обоснованными, следует просмотреть уже после окончания карантина и после урегулирования экономической ситуации в Украине, учитывая экономический кризис", - сказал Павлюк.

Он также подчеркнул, что повышение тарифа на передачу электроэнергию почувствуют все потребители, ведь он будет заложен в себестоимость производимых товаров и услуг.

"Все будет заложено в товары народного потребления. То есть мы будем нести все это", - отметил Павлюк.

Напомним, 11 июля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение, согласно которому с 1 августа тариф на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины госкомпании "Укрэнерго" будет увеличена на 54,6% - с 155,4 грн/МВт-ч до 240,23 грн/МВт-ч (без НДС).

Ранее экономист Сергей Блинов заявил, что увеличение тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к снижению экспортного потенциала отечественной промышленности.

Вице-президент Ассоциации водоканалов Украины "Укрводоканалэкология" Ольга Бабий отметила, что рост тарифа на передачу тока приведет к росту тарифов на воду.