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Рішення НКРЕКП про підвищення тарифу на передачу електроенергії закликають переглянути

Київ, Понеділок 13 липня 2020 16:23
Рішення НКРЕКП про підвищення тарифу на передачу електроенергії закликають переглянути
Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

За словами Павлюка, підвищення тарифу на передачу електроенергію відчують всі споживачі

Рішення НКРЕКП про підвищення тарифу на передачу електроенергії негативно позначиться на роботі бізнесу та стане тягарем для населення, його необхідно переглянути.

Про це заявив виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк.

За словами експерта, підвищення тарифів "Укренерго" на передачу струму призведе до підвищення тарифів на електроенергію від 10% до 17%, що негативно позначиться на роботі бізнесу, який постраждав через коронакризу.

"Зараз не час для такого рішення. В тих реаліях, коли безробіття в Україні зростає, бізнес закривається малий і середній. Великий втрачає великі кошти і так само негативно впливає на їх спроможність створювати нові робочі місця. Вважаю, що такі рішення не є обгрунтованими, слід буде переглянути уже після закінчення карантину та після врегулювання економічної ситуації в Україні з огляду на економічну кризу", - сказав Павлюк.

Він також наголосив, що підвищення тарифу на передачу електроенергію відчують всі споживачі, адже він буде закладений у собівартість вироблених товарів та послуг.

"Все буде закладено в товари народного вжитку. Тобто ми будемо нести все це", - зазначив Павлюк.

Нагадаємо, 11 липня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення, згідно з яким з 1 серпня тариф на передачу електроенергії оператора Об'єднаної енергосистеми України держкомпанії "Укренерго" буде збільшено на 54,6% - з 155,4 грн/МВт-год до 240,23 грн/МВт-год (без ПДВ).

Раніше економіст Сергій Блінов заявив, що збільшення тарифу "Укренерго" на передачу електроенергії призведе до зниження експортного потенціалу вітчизняної промисловості.

Віце-президент Асоціації водоканалів України - "Укрводоканалекологія" Ольга Бабій зазначила, що зростання тарифу на передачу струму призведе до зростання тарифів на воду.

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