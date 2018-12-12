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Решение по Насирову вредит имиджу Украины, - экс-посол США

Новости » Политика    12.12.2018 - 00:41
Решение по Насирову вредит имиджу Украины, - экс-посол США
Фото: Роман Насиров (РБК-Украина)

Бывший посол США в Украине заявил, что решение суда по Насирову вредит имиджу

Бывший посол США в Украине, эксперт международного аналитического центра Brookings Institution Стивен Пайфер прокомментировал решение Окружного административного суда Киева о возобновлении Романа Насирова на должности главы ГФС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Пайфера.

"Как кто-то, кого уволили с должности в правительстве после обвинений в присвоении 70 миллионов долларов из бюджета, может быть возобновлен на посту? Непонятные судебные решения вроде этого чрезвычайно вредят имиджу Украины", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что суд восстановил Романа Насирова на посту председателя Государственной фискальной службы (ГФС). Отметим, компенсация заработной платы предусмотрена решением суда. По словам адвоката, ему должны компенсировать около 180 тыс. гривен.

Вместе с тем, в Государственной фискальной службе не комментируют восстановление в должности председателя ГФС Романа Насирова.

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Новости Украины ГФСРоман Насировдолжность
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