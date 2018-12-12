Рішення по Насірову шкодить іміджу України, - екс-посол США

Фото: Роман Насіров (РБК-УКраїна)

Колишній посол США в Україні заявив, що рішення суду по Насірову шкодить Україні

Колишній посол США в Україні, експерт міжнародного аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер прокоментував рішення Окружного адміністративного суду Києва про поновлення Романа Насірова на посаді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Пайфера.

"Як хтось, кого звільнили з посади в уряді після звинувачень у привласненні 70 мільйонів доларів з бюджету, може бути поноволений на посаді? Незрозумілі судові рішення на зразок цього надзвичайно шкодять іміджу України", - написав він.

How does someone fired from a senior state position after being accused of defrauding state coffers of $70 million then get reinstated to that position? Inexplicable court decisions like this badly damage #Ukraine's image. https://t.co/BWU1eAI38h — Steven Pifer (@steven_pifer) December 11, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд відновив Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби (ДФС). Зазначимо, компенсація заробітної плати передбачена рішенням суду. За словами адвоката, йому мають компенсувати близько 180 тис. гривень.

Разом з тим, в Державній фіскальній службі не коментують відновлення в посаді голови ДФС Романа Насірова.