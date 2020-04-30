Решение министра о повышении железнодорожных тарифов не обосновано, - Гончаренко

Фото: Алексей Гончаренко (РБК-Украина)

По словам нардепа, сегодня есть немало вопросов к деятельности "Укрзализныци"

Учитывая экономический кризис в стране не понятно, чем обоснована заявление министра инфраструктуры Владислава Криклия относительно очередного повышения железнодорожных тарифов. Об этом написал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"В последний раз тариф повышали в 2019 году. Тогда "Укрзализныця" объяснила это ростом цен на товары промышленных производителей в 2018 году. По итогам 2019 года цены на товары промышленных производителей снизились. Почему предлагают повышать тарифы на перевозки? Не очень понятно, чем обоснована заявление министра на этот раз. Рост тарифов ударит по экспортоориентированных промышленных производителях. Сейчас они переживают не лучшие времена из-за карантина и экономического кризиса. Необходимо учитывать контекст и искать компромисс", - написал Гончаренко.

По словам нардепа, на сегодня есть немало вопросов к деятельности "Укрзализныци", особенно в отношении кадровой политики и немалых зарплат чиновников.

"Если "Укрзализныця" испытывает проблемы с рентабельностью, это не означает, что единственный путь - повышать тарифы на перевозки. Можно, например, обратить внимание на кадровую политику", - подчеркнул он.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не удастся обойтись без увеличения тарифов УЗ на грузоперевозки, отметив при этом, что утверждение нового договора на предоставление УЗ услуг по организации перевозок грузов отложили до июля.

В свою очередь народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что повышение тарифов "Укрзализныцей" на грузоперевозки будет катастрофой для предприятий-экспортеров, отметив, что это приведет к удорожанию их продукции и потере конкурентоспособности на мировых рынках.