Криклий несет персональную отвественность за высокие логистические тарифы, - эксперт

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Глава "Укрметаллургпрома" считает, что Мининфраструктуры следует остановить любые инициативы, которые так или иначе увеличивают затраты грузоотправителей

За необоснованно высокие расходы на логистику у предприятий горно-металлургического комплекса несет ответственность министр инфраструктуры Владислав Криклий. Об этом заявил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, передает РБК-Украина.

Глава "Укрметаллургпрома" подчеркнул, что в условиях кризиса для обеспечения стабильной работы предприятий ГМК крайне важно иметь возможность сдерживать расходы, значительная часть которых - логистические. Поэтому повышение тарифов на грузоперевозки со стороны "Укрзализныци" неприемлемо.

"Большая часть этих расходов – как раз логистические расходы, портовые сборы, тарифы. К большому сожалению, здесь персональная ответственность министра действующего Криклия, потому что вопрос, во-первых, что сейчас делается, и что было сделано за последние 8 месяцев для того, чтобы подготовиться к этой ситуации. Было прекрасное время для того, чтобы решить множество вопросов, которые накопились и в портовой отрасли, и в железнодорожной отрасли. Им, к сожалению, не уделялось внимание", - сказал Каленков.

Он также подчеркнул, что портовые сборы в Украине в 3-4 раза выше, чем в соседних странах, при этом в Министерстве инфраструктуры не работают над их снижением.

"Министерство инфраструктуры прекрасно знает, что портовые сборы у нас в 3-4 раза выше, чем в других странах", - сказал Каленков.

По его мнению, сейчас Мининфраструктуры следует остановить любые инициативы, которые так или иначе увеличивают затраты грузоотправителей, а наоборот, найти возможность их снизить. В частности портовые сборы, по его словам, можно снизить на 10-20%.

"По портовым сборам. Мы показали, что эффективно будет их уменьшить хотя бы на 10% с 1 июня, на 20% с 1 января следующего года. Мы показываем, что товарооборот, грузооборот при этом возрастет и увеличится поступление в среднесрочной перспективе и в порты, и в государство", - объяснил Каленков.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не удастся обойтись без увеличения тарифов УЗ на грузоперевозки, отметив при этом, что утверждение нового договора на предоставление УЗ услуг по организации перевозок грузов отложили до июля.

В свою очередь народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что поднятие тарифов "Укрзализныцей" на грузоперевозки будет катастрофой для предприятий-экспортеров, подчеркнув, что это приведет к удорожанию их продукции и потере позиций на мировых рынках.