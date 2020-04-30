Рішення міністра про підвищення залізничних тарифів не обґрунтовано, - Гончаренко

Фото: Олексій Гончаренко (РБК-Україна)

За словами нардепа, сьогодні є чимало питань до діяльності "Укрзалізниці"

Враховуючи економічну кризу в країні не зрозуміло, чим обґрунтована заява міністра інфраструктури Владислава Криклія щодо чергового підвищення залізничних тарифів. Про це написав народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Попереднього разу тариф підвищували у 2019 році. Тоді "Укрзалізниця" пояснила це зростанням цін на товари промислових виробників у 2018 році. За підсумками 2019 року ціни на товари промислових виробників знизилися. Чому пропонують підвищувати тарифи на перевезення? Не дуже зрозуміло чим обґрунтована заява міністра цього разу. Зростання тарифів вдарить по експортоорієнтованих промислових виробниках. Зараз вони переживають не найкращі часи через карантин і економічну кризу. Необхідно враховувати контекст і шукати компроміс", - написав Гончаренко.

За словами нардепа, на сьогодні є чимало питань до діяльності "Укрзалізниці", особливо стосовно кадрової політики та чималих зарплат чиновників.

"Якщо "Укрзалізниця" відчуває проблеми з рентабельністю, це не означає, що єдиний шлях - підвищувати тарифи на перевезення. Можна, наприклад, звернути увагу на кадрову політику", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не вдасться обійтися без збільшення тарифів УЗ на вантажоперевезення, зазначивши при цьому, що затвердження нового договору на надання УЗ послуг з організації перевезень вантажів відклали до липня.

Своєю чергою народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що підняття тарифів "Укрзалізницею" на вантажоперевезення буде катастрофою для підприємств-експортерів, наголосивши, що це призведе до подорожчання їх продукції та втрати конкурентоспроможності на світових ринках.