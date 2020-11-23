Решение КСУ не повлияло на работу антикоррупционных уполномоченных, - НАПК

Решение Конституционного суда не повлияло на работу антикоррупционных уполномоченных. В Нацагентстве по предотвращению коррупции отметили, что уполномоченные продолжают выполнять свою работу.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
"Законность создания и деятельности института уполномоченных подразделений (лиц) не вызывает никакого сомнения, несмотря на решение Конституционного суда Украины, который признал неконституционной часть их основных задач, предусмотренных ч. 2 ст. 13 ЗУ "О предотвращении коррупции", - указано в сообщении.
НАПК напоминает, что наделено полномочиями утверждать Типовое положение об уполномоченном подразделении (лице), а следовательно, и определять их задачи, права и обязанности.
Итак, сейчас уполномоченные могут выполнять следующие функции:
Кроме того, уполномоченные могут предоставлять Нацагентству сведения о привлечении лиц к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений для внесения в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.
"Уполномоченные продолжают выполнять свою работу, пользуясь при этом всеми предоставленными им полномочиями, правами и выполняя обязанности, определенные Типовым положением. НАПК готово оказывать методическую поддержку и необходимые разъяснения для надлежащей работы уполномоченных", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Конституционном суде обвинили НАПК в самоустранении от выполнения своих обязательств.
Как писало РБК-Украина, в НАПК заявили, что решение Конституционного суда Украины существенно усложнило процесс анализа финансовых отчетов политических партий. Национальное агентство по предотвращению коррупции не может полноценно верифицировать информацию в отчетах.
Так, 27 октября КСУ признал неконституционным уголовную ответственность за недостоверное декларирование.