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Решение КСУ не остановило ликвидацию Верховного суда Украины, - глава ВС

Новости » Политика     19.05.2020 - 10:59
Решение КСУ не остановило ликвидацию Верховного суда Украины, - глава ВС
Фото: глава Верховного суда Украины Валентина Данишевская (пресс-служба Верховного Суда)

По ее словам, произойдет прекращение юридического лица, после чего будет внесена соответствующая запись в реестр

Глава Верховного суда Украины (ВС) Валентина Данишевская заявила, что решение Конституционного суда не остановило ликвидацию ВС, которая признана неконституционной. По ее словам, произойдет прекращение юридического лица, после чего будет внесена соответствующая запись в реестр.

Об этом Данишевская сказала в интервью РБК-Украина.

По ее словам процедура ликвидации не прекратилась, а если бы прекратилась, то суд потерял бы возможность финансировать расходы ВСУ.

"Потому что по бюджетному законодательству мы можем финансировать только процедуру ликвидации", - уточнила она.

"Но нужно понимать, что происходит процедура ликвидации юридического лица, которая должна рассчитаться с долгами, провести соответствующие действия по передаче имущества, подготовить баланс и произвести соответствующую запись в реестре. Эта процедура будет соблюдена независимо от того, как ее назвать.

Используется слово "ликвидация" так, вроде бы ликвидируется орган государственной власти. Но орган государственной власти - это Верховный Суд, который осуществляет полномочия по отправлению правосудия.

Судьи, которые остались в Верховном суде Украины, не осуществляют правосудия. Начиная с декабря 2017 года все дела были переданы в ВС. То есть произошло так, как было на то время предусмотрено в законе о судоустройстве.

Теперь, надеюсь, Верховная рада примет закон, в котором в конце концов даст ответ на вопрос: что должно произойти с юридическим лицом ВСУ? Оно же не является судом, который осуществляет правосудие. Это просто юридическое лицо, которое было зарегистрировано для обслуживания этого органа.

Так или иначе, произойдет прекращение юридического лица, после чего будет внесена соответствующая запись в реестр. В решении КСУ указано, что судьи должны работать в Верховном Суде, поэтому необходимо, чтобы ВРУ предоставила кому-то полномочия зачислить их в штат ВС", - проинформировала Данишевская.

Она добавила, что законопроект по этому вопросу сейчас разрабатывается, в том числе при участии ВС.

"Каким будет путь решения этого вопроса, сможем рассказать немного позже", - резюмировала председатель ВС.

Напомним, в феврале этого года Конституционный суд Украины обнародовал решение по судебной реформе 2016 года. Своим решением КСУ признал неконституционной ликвидацию Верховного суда со дня начала работы нового Верховного суда в составе, определенным судебной реформой - законом о "О судоустройстве и статусе судей" 2016 года.

Автор: Олег Черныш

Теги Новости Украины Вооруженные силы Украины
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