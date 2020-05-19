Рішення КСУ не зупинило ліквідацію Верховного суду України, - голова ВС

Фото: голова Верховного суду України Валентина Данішевська (прес-служба Верховного Суду)

За її словами, відбудеться припинення юридичної особи, після чого буде внесена відповідний запис до реєстру

Голова Верховного суду України (ВС) Валентина Данішевська заявила, що рішення Конституційного суду не зупинило ліквідацію ВС, яка визнана неконституційною. За її словами, відбудеться припинення юридичної особи, після чого буде внесено відповідний запис до реєстру.

Про це Данішевська сказала в інтерв'ю РБК-Україна.

За її словами процедура ліквідації не припинилася, а якби припинилася, то суд втратив би можливість фінансувати витрати ВСУ.

"Тому що за бюджетним законодавством ми можемо фінансувати тільки процедуру ліквідації", - уточнила вона.

"Але потрібно розуміти, що відбувається процедура ліквідації юридичної особи, яка має розрахуватися з боргами, провести відповідні дії з передачі майна, підготувати баланс і здійснити відповідний запис у реєстрі. Ця процедура буде дотримана незалежно від того, як її назвати.

Використовується слово "ліквідація" так, начебто ліквідується орган державної влади. Але орган державної влади існує - це Верховний Суд, який здійснює повноваження з відправлення правосуддя.

Судді, які залишилися у Верховному суді України, не здійснюють правосуддя. Починаючи з грудня 2017 року всі справи були передані до ВС. Тобто відбулося так, як було на той час передбачено у законі про судоустрій.

Тепер, сподіваюсь, Верховна рада ухвалить закон, у якому врешті-решт дасть відповідь на питання: що має відбутися з юридичною особою ВСУ? Вона ж не є судом, який здійснює правосуддя. Це просто юридична особа, яка була зареєстрована для обслуговування цього органу.

Так чи інакше, відбудеться припинення юридичної особи, після чого буде внесено відповідний запис у реєстр. У рішенні КСУ вказано, що судді мають працювати у Верховному Суді, тож необхідно, щоб ВРУ надала комусь повноваження зарахувати їх до штату ВС", - поінформувала Данішевська.

Вона додала, що законопроект з цього питання зараз розробляється, в тому числі за участю ВС.

"Яким буде шлях вирішення цього питання, зможемо розповісти трохи пізніше", - резюмувала голова ВС.

Нагадаємо, в лютому цього року Конституційний суд України оприлюднив рішення за судової реформи 2016 року. Своїм рішенням КСУ визнав неконституційною ліквідацію Верховного суду з дня початку роботи нового Верховного суду у складі, визначеному судовою реформою - законом про "Про судоустрій і статус суддів" 2016 року.

Автор: Олег Черниш