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Рішення щодо конкурсу на посаду голови "Нафтогазу" ухвалять найближчим часом

Новини » Політика     19.02.2020 - 13:56
Рішення щодо конкурсу на посаду голови "Нафтогазу" ухвалять найближчим часом
Фото: засідання уряду (РБК-Україна)

На сьогоднішньому засіданні уряду питання не розглядалося

Кабінет міністрів протягом декількох тижнів ухвалить рішення щодо конкурсу на посаду голови правління НАК "Нафтогаз України". Про це сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук після засідання уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Гончарук, на сьогоднішньому засіданні це питання не розглядалося, однак щодо нього відбулася невелика дискусія.

"Ми обмінялися репліками, це питання не розглядалося на засіданні. Рішень щодо нього не ухвалювали", - сказав він.

За його словами, "це питання зараз актуальне".

"Звичайно, в найближчі тижні потрібно очікувати рішень. Коли воно буде прийнято, ми проінформуємо", - додав Гончарук.

Відзначимо, народний депутат Олексій Гончаренко в Telegramm-каналі повідомив, що питання про конкурс на посаду глави правління НАК "Нафтогаз України" виникло на засіданні Кабміну. За його інформацією, міністр економіки Тимофій Милованов запропонував членам уряду розглянути питання про оголошення конкурсу. Однак глава МВС Арсен Аваков заявив, що подібна пропозиція може вноситися з голосу. Авакова підтримав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Таким чином, питання не було включено до порядку.

Рішення щодо конкурсу на посаду голови &quot;Нафтогазу&quot; ухвалять найближчим часом

Нагадаємо, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що у нього є "золотий парашут" на випадок звільненні. За його словами, він отримає компенсацію, якщо його звільнять до закінчення контракту в березні 2020 року.

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