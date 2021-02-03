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Решение избирательно снизить НДС для аграриев пролоббировано производителями, - эксперт

Киев, Среда 03 февраля 2021 12:25
Решение избирательно снизить НДС для аграриев пролоббировано производителями, - эксперт
Фото: АПК (из открытых источников)
Автор: РБК-Украина

Выборочное снижение НДС для аграриев пролоббировано отдельными производителями и не будет способствовать повышению доступности продовольствия для населения.

Об этом заявил эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, комментируя принятый Верховной радой закон о снижении НДС для аграриев.

"Это неправильно и нельзя в рамках одного сектора устанавливать для сырьевиков меньший процент, для всех остальных - полноценную ставку. Поэтому, наверное, это было пролоббировано бесспорно определенными производителями", - сказал Пендзин.

Он подчеркнул, что в странах Евросоюза налог на добавленную стоимость на продукты устанавливаются в размере от 5 до 7%, что является эффективным способом удешевить продукцию для населения.

В Украине же снижение НДС на продукцию аграриев сделали выборочно, что не будет способствовать доступности ее для населения.

"Правильно было бы полностью установить сниженный налог на добавленную стоимость на все виды продовольствия. В первую очередь надо думать о собственном населении", - заключил Пендзин.

Напомним, законопроект, который предусматривает снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора с 20% до 14% (№3656), Верховная Рада приняла 17 декабря 2020 года. Так, НДС снизят для производителей сырья - зерна, сахарной свеклы, семена сояшника и льна, рапса.

Принятие закона вызвало волну критики со стороны участников рынка, отраслевых экспертов и международных партнеров Украины, ведь его положения не соответствуют обязательствам Украины.

Кроме того, по подсчетам экспертов, это приведет к уменьшению поступлений в госбюджет, при этом стоимость продуктов питания для населения не снизится. Эта критика стала причиной того, что закон еще не подписан президентом Владимиром Зеленским.

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