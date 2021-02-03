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Рішення вибірково знизити ПДВ для аграріїв пролобійоване виробниками, - експерт

Київ, Середа 03 лютого 2021 12:25
Рішення вибірково знизити ПДВ для аграріїв пролобійоване виробниками, - експерт
Фото: АПК (з відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

Вибіркове зниження ПДВ для аграріїв пролобійоване окремими виробниками і не сприятиме підвищенню доступності харчів для населення.

Про це заявив експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, коментуючи ухвалений Верховною радою закон про зниження ПДВ для аграріїв.

"Це неправильно і не можна в рамках одного сектору встановлювати для сировинників менший відсоток, для всіх останніх - повноцінну ставку. Тому, напевно, це було пролобійовано безперечно певними виробниками", - сказав Пендзин.

Він наголосив, що в країнах Євросоюзу податок на додану вартість на харчі встановлюються в розмірі від 5 до 7%, що є ефективним способом здешевити продукцію для населення.

В Україні ж зниження ПДВ на продукцію аграріїв зробили вибірково, що не сприятиме доступності її для населення.

"Правильно було б повністю встановити знижений податок на додану вартість на всі види продовольства. В першу чергу треба думати про власне населення", - підсумував Пендзин.

Нагадаємо, законопроєкт, який передбачає зниження ставки ПДВ для певних сфер агросектору із 20% до 14% (№3656), Верховна Рада ухвалила 17 грудня 2020 року. Так, ПДВ знизять для виробників сировини - зерна, цукрових буряків, насіння сояшника та льону, рапсу.

Прийняття закону викликало хвилю критики з боку учасників ринку, галузевих експертів та міжнародних партнерів України, адже його положення не відповідають зобов’язанням України.

Крім того, за підрахунками експертів, це призведе до зменшення надходжень до держбюджету, при цьому вартість продуктів харчування для населення не знизиться. Ця критика стала причиною того, що закон досі не підписаний президентом Володимиром Зеленським.

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