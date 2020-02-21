Решение об эвакуации в Новые Санжары принималось в тайном режиме

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Правительство скрывало информацию о месте эвакуации из-за опасений провокаций

Решение об эвакуации украинцев из китайского Уханя в Новые Санжары принимались оперативным штабом в тайном режиме. Об этом заявил Олеся Гончарук во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, информация о размещении эвакуированных из Уханя скрывалась из-за опасений провокаций.

"Операция, которая была проведена, была беспрецедентной в истории Украины. То есть никогда в таких условиях не эвакуировали людей. Не нужно было обеспечивать эпидемиологическую безопасность. Первое, о чем мы думали - это безопасность людей, которых будут везти. Безопасность людей, которые будут проживать на территориях вокруг. По ним могли случиться провокации, спецоперации. Поэтому мы даже маршрут не могли разглашать, которым мы будем ехать. Для этого собирались практически в тайном режиме принимали решение", - сообщил Гончарук.

Напомним, 20 февраля в Харьков прилетел самолет с эвакуированными 45 украинцами и 27 иностранцами из китайского Уханя. Далее эвакуированных направили в медицинский центр в Новых Санжарах в Полтавской области. Там они пробудут на 14-дневном карантине. Как отметил президент Владимир Зеленский, на время обсервации данный объект станет самым охраняемым в Украине.

При этом местные жители устроили протесты, пытаясь не пустить автобусы с эвакуированными в Новые Санжары. Произошли столкновения между правоохранителями и демонстрантами. В результате столкновений пострадали 9 правоохранителей и одна участница протеста. Полиция задержала 24 демонстранта.