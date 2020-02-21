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Рішення про евакуацію в Нові Санжари приймалося в таємному режимі

Новини » Суспільство     21.02.2020 - 10:54
Рішення про евакуацію в Нові Санжари приймалося в таємному режимі
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Уряд приховував інформацію про місце евакуації через побоювання провокацій

Рішення про евакуації українців з китайського Уханя в Нові Санжари приймалися оперативним штабом в таємному режимі. Про це заявив Олеся Гончарук під час години запитань до уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, інформація про розміщення евакуйованих з Уханя ховалася через побоювання провокацій.

"Операція, яка була здійснена, була безпрецедентною в історії України. Тобто ніколи в таких умовах не евакуювали людей. Не потрібно було забезпечувати епідеміологічну безпеку. Перше, про що ми думали - це безпека людей, яких будуть везти. Безпеку людей, які будуть проживати на територіях навколо. За ним могли трапитися провокації, спецоперації. Тому ми навіть маршрут не могли розголошувати, яким ми будемо їхати. Для цього збиралися практично в таємному режимі приймали рішення", - повідомив Гончарук.

Нагадаємо, 20 лютого до Харкова прилетів літак з евакуйованими 45 українцями і 27 іноземцями з китайського Уханя. Далі евакуйованих направили в медичний центр в Нових Санжарах Полтавської області. Там вони пробудуть на 14-денному карантині. Як зазначив президент Володимир Зеленський, на час обсервації даний об'єкт стане найбільш охоронюваним в Україні.

При цьому місцеві жителі влаштували протести, намагаючись не пустити автобуси з евакуйованими в Нові Санжари. Відбулися зіткнення між правоохоронцями і демонстрантами. В результаті зіткнень постраждали 9 правоохоронців та одна учасниця протесту. Поліція затримала 24 демонстранта.

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Новини України евакуаціявирусОлексій Гончарук
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