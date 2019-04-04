Решение ЕСПЧ по делу Сенцова может быть в этом году, - адвокат

Решение по делу украинского политзаключенного Олега Сенцова в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) может быть в этом году. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Динзе в комментарии РБК-Украина.

Адвокат сообщил, что жалоба Сенцова уже давно на рассмотрении, украинская сторона ожидает решения суда.

"Еще неизвестно сколько (ожидать решения, - ред.). Возможно в этом году будет решение. Как идет покров неизвестно", - сообщил Динзе.

В частности, адвокат отметил, что месяц назад был у Сенцова. Политзаключенный чувствует себя нормально.

Напомним, 29 декабря 2018 года Страсбургский суд вернул статус приоритетного делу по жалобе украинских политзаключенных в РФ Олега Сенцова и Александра Кольченко. До этого Россия представила Европейскому суду по правам человека отложить обмен документами по жалобе осужденного в России украинского политзаключенного. Суд отказал РФ.

Отметим, что в августе 2015 года Сенцов был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в "создании террористической группировки" в оккупированном Крыму. Он отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в РФ. Однако 5 октября Сенцов был вынужден остановить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".

США, Британия, ЕС, Франция, Литва и ряд других стран неоднократно призвали РФ освободить Сенцова. Отметим, Сенцов стал лауреатом премии имени Сахарова за 2018 год.