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Рішення ЄСПЛ по справі Сенцова може бути в цьому році, - адвокат


Адвокат зазначив, що стан політв'язня нормальний

Рішення по справі українського політв'зня Олега Сенцова у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) може бути в цьому році. Про це розповів адвокат Дмитро Дінзе у коментарі РБК-Україна.

Адвокат повідомив, що скарга Сенцова вже давно на розгляді, українська сторона чекає рішення суду.

"Ще невідомо скільки (чекати рішення, - ред.). Можливо в цьому році буде рішення. Як йде покрив невідомо", - повідомив Дінзе.

Зокрема, адвокат зазначив, що місяць тому був у Сенцова. Політв'язень почувається нормально.

Нагадаємо, 29 грудня 2018 року Страсбурзький суд повернув статус пріоритетного справі за скаргою українських політв'язнів в РФ Олега Сенцова і Олександра Кольченко.  До цього Росія запропонувала Європейському суду з прав людини відкласти обмін документами за скаргою засудженого в Росії українського політв'язня. Суд відмовив РФ.

Зазначимо, що в серпні 2015 року Сенцов був засуджений в Росії до 20 років колонії за звинуваченням у "створенні терористичної угруповання" в окупованому Криму. Він відбуває покарання в колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року українець оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в РФ. Однак 5 жовтня Сенцов був змушений зупинити голодування у зв'язку з загрозою "насильницького годування".

США, Британія, ЄС, Франція, Литва та ряд інших країн неодноразово закликали РФ звільнити Сенцова. Відзначимо, Сенцов став лауреатом премії імені Сахарова за 2018 рік.

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