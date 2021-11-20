Рішення ще не прийнято. Чи буде Київ підвищувати ціни на проїзд: до чого готуватися

На сайті КМДА опублікували проект розпорядження щодо підвищення цін на проїзд у Києві. Згідно з документом, тариф з 1 січня 2022 року може становити 20 гривень за поїздку, а для власників "Картки киянина" - 12 гривень. Проте, мер Києва Віталій Кличко заявив, що тарифи залишаться незмінними до кінця опалювального сезону.

Як можуть змінитись ціни на проїзд у Києві та які переваги отримають власники "Картки киянина" - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що буде з цінами на проїзд у Києві

На початку тижня, 16 листопада, в Київській міській державній адміністрації оголосили, що з 1 січня 2022 року на жителів столиці чекає суттєве подорожчання проїзду на комунальному громадському транспорті. Зокрема, як заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник, одна поїздка в метрополітені, трамваї, тролейбусі або автобусі буде коштувати 20 гривень у разі придбання разового квитка (зараз 8 гривень).

Згідно проекту розпорядження "Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів та вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, що працює у звичайному режимі руху", при купівлі від 10 до 19 поїздок проїзд коштуватиме 19 гривень (зараз 7,70 гривень), при купівлі 50 поїздок на карту - до 15 гривень (зараз 6,5 гривень).

Для власників "Картки киянина" ціна проїзду складе 12 гривень.

Однак, вже наступного дня мер Києва Віталій Кличко заявив, що остаточне рішення про підвищення тарифів ще не прийнято. Він пообіцяв, що вартість проїзду до кінця опалювального сезону змінюватися не буде.

У той же час Кличко підкреслив, що місто опинилося в складній економічній ситуації. Влада Києва утримує тарифи на опалення, гарячу воду і проїзд, проте не отримує обіцяних компенсацій з держбюджету.

За його словами, тарифи на проїзд на комунальному транспорті в Києві нижче собівартості. Тільки цього року дотації на міський транспорт склали 4,5 млрд гривень. А на опалення та гарячу воду - понад 2 млрд гривень.

Що таке "Картка киянина"

Згідно з проектом розпорядження, власники "Муніципальної картки "Картка киянина" зможуть економити на проїзді 8 гривень. Для них буде встановлено тариф 12 гривень за поїздку.

"Картка киянина" - це банківська платіжна картка з додатковими вигодами. Крім рахунку, в ній містяться персональні дані власника. На підставі цих даних людині надаються пільги, доплати, допомоги, компенсації, сервіси, послуги та певні знижки на території Києва.

Хто може отримати

Відповідно до рішення Київської міськради від 20 грудня 2018 року № 549/6600 "Про впровадження в місті Києві багатофункціональної електронної карти "Муніципальна картка "Картка киянина", отримати документ можуть:

всі жителі міста, які зареєстровані у столиці;

вимушені переселенці із зони АТО;

громадяни, які мають право на пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до законодавства України, на додаткові пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до актів Київської міськради та Київської МДА;

жителі міста, які працюють у Києві відповідно до законодавства України;

люди, які здобувають освіту в навчальних закладах міста;

батьки або опікуни дітей, які отримують повну загальну середню освіту в столиці.

Як і де оформити

"Картку киянина" можна оформити у відділенні Ощадбанку. Для цього необхідні такі документи:

заява на отримання картки;

паспорт громадянина України або документ, який його замінює;

ідентифікаційний код (крім тих людей, які відмовилися від його оформлення через свої релігійні переконання і мають відповідну позначку в паспорті);

документи, що підтверджують право на отримання "Картки киянина". Це учнівський або студентський квиток, довідка з місця роботи тощо;

посвідчення про пільги, якщо вони є;

довідка тимчасово переміщеної особи, якщо вона є;

кольорове фото 3х4.

Якщо людина не може самостійно подати документи, тоді замість неї в банк приходить представник. Крім документів одержувача картки, він повинен мати при собі паспорт і документи, які підтверджують, що ця людина є представником майбутнього власника картки.

Згідно з рішенням міськради, "Картку киянина" банк повинен видати протягом 30 днів з моменту подачі документів. На сайті Ощадбанку вказаний максимальний термін оформлення - до 9 робочих днів.

Скільки коштує оформлення

Безкоштовно "Картку киянина" отримують:

громадяни, які мають право на пільги, доплати, допомогу та компенсації відповідно до законодавства України, актів Київської міськради та виконавчого органу КМДА;

внутрішньо переміщені особи.

Решта категорій населення можуть оформити карту відповідно до тарифів Ощадбанку.

Вартість обслуговування картки - 120 гривень на рік. Перший платіж стягується після першого року використання.

Хто має право на пільги

Ветерани війни;

пенсіонери, особи з інвалідністю;

реабілітовані особи-пенсіонери;

жертви нацистських переслідувань;

ліквідатори та постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

діти війни;

ветерани військової служби та органів внутрішніх справ;

ветерани праці;

багатодітні батьки та їхні діти старші 14 років;

непрацюючі працездатні громадяни, які доглядають за дитиною з інвалідністю та отримують державну соціальну допомогу або соціальну пенсію;

непрацюючі працездатні громадяни, які доглядають за людиною з інвалідністю I групи або престарілим, які досягли 80-річного віку і отримують компенсаційну виплату.

Які переваги є у "Картки киянина"

"Картка киянина" дозволяє отримати низку переваг і знижок в різних сферах життя міста.

Міський транспорт . Пільгові категорії використовують карту для безкоштовного проїзду. Жителі столиці без пільг використовують її в якості проїзного, поповнюючи рахунок від 1 до 50 поїздок. При цьому ціна проїзду залежить від кількості придбаних поїздок.

. Пільгові категорії використовують карту для безкоштовного проїзду. Жителі столиці без пільг використовують її в якості проїзного, поповнюючи рахунок від 1 до 50 поїздок. При цьому ціна проїзду залежить від кількості придбаних поїздок. Адміністративні послуги . Наявність картки дає можливість верифікації по Bank ID доступу до адміністративних послуг.

. Наявність картки дає можливість верифікації по Bank ID доступу до адміністративних послуг. Отримання доступу до різних електронних сервісів міста через особистий кабінет. Ця опція дає можливість записати дитину в електронну чергу в дитячий сад, оплатити комунальні послуги, проголосувати за петицію.

через особистий кабінет. Ця опція дає можливість записати дитину в електронну чергу в дитячий сад, оплатити комунальні послуги, проголосувати за петицію. Знижки в торгових мережах . Карта дає можливість купувати соціальні товари в різних торгових мережах за зниженою вартістю.

. Карта дає можливість купувати соціальні товари в різних торгових мережах за зниженою вартістю. Знижки на культурні заходи . Вхід до музеїв, на виставки та вистави для власників картки - дешевше. Знижка становить від 5 до 50%, а в певні дні вхід може бути безкоштовним.

. Вхід до музеїв, на виставки та вистави для власників картки - дешевше. Знижка становить від 5 до 50%, а в певні дні вхід може бути безкоштовним. Знижені ціни на певні види ліків українського виробництва в аптеках КП "Фармація".

українського виробництва в аптеках КП "Фармація". Знижки на різні види медичного обслуговування.

За яких обставин картка припиняє діяти

"Картку киянина" стає недійсною у випадках: