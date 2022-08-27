Решающий период - осень: в разведке оценили ход войны до конца года

Решающим периодом в войне в Украине станет осень, из-за изменения погодных условий. Однако при любом раскладе и зима в этом году будет сложной.

Прогноз на осень и зиму

"Решающий период - это будет как раз осень. Если говорить о природных и климатических условиях - это сентябрь-октябрь. Дальше пойдет непогода, ноябрь, зима, но боевые действия продолжатся", - говорит Скибицкий.

При этом он объясняет, что бои могут быть не такие активные, однако мы уже имеем опыт применения Вооруженных сил РФ против нашей Сумской и Черниговской областей минувшей зимой.

"Несмотря на то, что они оттуда сбежали, у наших границ на территории России содержится примерно 4 батальонных тактических группы. Они, во-первых, обстреливают наши территории. Во-вторых, держат в напряжении и отвлекают на себя силы и средства", - отметил Скбіцький.

Представитель ГУР считает, что при любом раскладе зимний период тоже будет сложный, потому что будут идти беспокоящие боевые действия для того, чтобы держать в напряжении Вооруженные силы Украины, а второе - это фактор энергетических ресурсов, который будет однозначно использоваться Россией, чтобы дестабилизировать нашу внутреннюю ситуацию.

"А на этом фоне они будут готовиться к весне, к возобновлению мощных боевых действий. Но мы надеемся на то, что те мероприятия, которые мы планируем, будут иметь успех. И мы сорвем те планы, которые есть у Российской Федерации и по дальнейшей оккупации, и по Донецкому региону", - рассказал Скибицкий.

Он подчеркнул, несмотря на то, что Украине недостаточно тех ресурсов, помощь все же поступает и боевые действия планируются, поражается вражеские пункты управления, склады боеприпасов, живая сила.

Силы России снижаются

"И сам моральное состояние российских войск меняется - это совсем другое, чем то, что было в начале марта, когда они маршем шли на нашу территорию. Мы на сегодня видим, что укомплектованность некоторых подразделений Российской Федерации, которые принимали участие в боевых действиях с самого начала, с февраля, сейчас составляет 30%", - отметил Скибицкий.

Представитель украинской разведки пояснил, что это ниже любых необходимых показателей.

"Их нужно пополнять, а мы видим по статистическим данным, что те планы, которые построила для себя Москва по набору на контрактную службу, по добровольному набору, не выполняются более чем на 50%. И как раз по всеобщей мобилизации: возможно, придет такой момент, когда для того, чтобы достичь успеха в целях России - это полная оккупация Украины - им необходимо будет объявлять полную мобилизацию", - подытожил Скибицкий.

Напомним, как заявил бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес, Украина до конца года могла бы отбросить российских оккупантов на позиции 23 февраля, но для этого есть одно условие.

Добавим, ранее британская газета The Guardian обнародовала пять прогнозов на следующие шесть месяцев войны.

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