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Вирішальні матчі Євро-2020 можуть пройти з 50% заповнюваністю стадіону "Вемблі". Це 45 тисяч осіб

Новость на русском → Лондон, Середа 31 березня 2021 15:26
Вирішальні матчі Євро-2020 можуть пройти з 50% заповнюваністю стадіону "Вемблі". Це 45 тисяч осіб Фото: стадіон "Вемблі" в Лондоні (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Півфінали і фінал Євро-2020, які відбудуться на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, можуть пройти з заповнюваністю до 50% від загальної кількості місць. Це 45 тисяч глядачів.

Про це повідомляє The Times.

Футбольна асоціація Англії повідомить УЄФА про план наполовину заповнити головний стадіон на вирішальні матчі чемпіонату Європи, але і цей показник може бути в результаті збільшений, якщо уряд зніме обмеження.

УЄФА планує скасувати обмеження в 30% заповнюваності стадіонів від загальної кількості місць на матчах своїх турнірах і віддати право визначати ліміти місцевій владі. Футбольний союз дав час до 7 квітня владі країн, чиї міста приймають матчі Євро-2020, визначитися з лімітом на заповнюваність стадіонів. Ймовірно, ті, хто не зможе гарантувати допуск вболівальників на арени, може залишитися без матчів чемпіонату зовсім, а ігри будуть перенесны в інші країни, включаючи Англію.

Вже відомо, що на Стадіо Олімпіко в Римі і на стадіоні в Санкт-Петербурзі готові приймати матчі Євро-2020 із заповнюваністю в 50%, в той час як датські власті готові заповнювати стадіон у Копенгагені на 30% (12 тисяч чоловік) і можливо збільшать цей ліміт.

Чемпіонат Європи повинен пройти в 12 містах з 11 червня по 11 липня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що фінал Ліги чемпіонів повинен пройти з глядачами в Стамбулі. В УЄФА вважають, що цьому посприяє вакцинація проти коронавіруса в Європі.

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