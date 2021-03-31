Вирішальні матчі Євро-2020 можуть пройти з 50% заповнюваністю стадіону "Вемблі". Це 45 тисяч осіб

Півфінали і фінал Євро-2020, які відбудуться на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, можуть пройти з заповнюваністю до 50% від загальної кількості місць. Це 45 тисяч глядачів.

Футбольна асоціація Англії повідомить УЄФА про план наполовину заповнити головний стадіон на вирішальні матчі чемпіонату Європи, але і цей показник може бути в результаті збільшений, якщо уряд зніме обмеження.

УЄФА планує скасувати обмеження в 30% заповнюваності стадіонів від загальної кількості місць на матчах своїх турнірах і віддати право визначати ліміти місцевій владі. Футбольний союз дав час до 7 квітня владі країн, чиї міста приймають матчі Євро-2020, визначитися з лімітом на заповнюваність стадіонів. Ймовірно, ті, хто не зможе гарантувати допуск вболівальників на арени, може залишитися без матчів чемпіонату зовсім, а ігри будуть перенесны в інші країни, включаючи Англію.

Вже відомо, що на Стадіо Олімпіко в Римі і на стадіоні в Санкт-Петербурзі готові приймати матчі Євро-2020 із заповнюваністю в 50%, в той час як датські власті готові заповнювати стадіон у Копенгагені на 30% (12 тисяч чоловік) і можливо збільшать цей ліміт.

Чемпіонат Європи повинен пройти в 12 містах з 11 червня по 11 липня 2021 року.