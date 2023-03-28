Репутація компанії під час війни: топ-фахівці бізнесу поділяться досвідом на PRNext-2023

Провідні українські компанії, попри труднощі воєнного часу, продовжують системно працювати з корпоративною репутацією. Попри відсутність досвіду дій під постійним тиском загроз, більшість флагманів вітчизняного бізнесу продовжили системно й успішно працювати зі своїми цільовими аудиторіями.

Про це говоритимуть професіонали комунікацій 31 березня 2023 року на майданчику Міжнародного форуму PRNext.

Жодних контактів із бізнесом країни-агресора, посилення благодійної допомоги силам оборони, волонтерам і вимушеним переселенцям, підвищення ролі корпоративної соціальної відповідальності, актуальні формати представленості в медіа, оперативне реагування на виклики у соціальних мережах і месенджерах тощо. Топ-менеджери міжнародних та українських компаній поділяться цікавими практиками комунікацій і репутаційного менеджменту у 2022 році.

Зокрема, директорка з управління репутацією та маркетингом групи компаній "Нова пошта" Олена Плахова розповість про правильно розставлені пріоритети в комунікаціях під час війни. Як не потонути в рутині та звучати голосно навіть попри високий інформаційний шум? Як створювати суспільні проєкти, про які говоритимуть усі?

Ірина Шинкаренко, заступниця голови ТОВ "Епіцентр К" з реклами, маркетингу, зв'язків із громадськістю та ЗМІ поділиться практичним досвідом корпоративного громадянства. Як у важкий період бізнес може підставити державі плече та допомогти нести тягар проблем воєнного часу, залишаючись бізнесом і виконуючи традиційні операційні завдання?

Керівниця PR-функції компанії HarvEast Наталя Лехка розкриє кейс про підкорення світових медіа лише за пів року та розкаже, як здолати шлях від "Як-як називається ваша компанія?" до "Ви наш улюблений спікер, дайте коментар".

А керівник з комунікацій компанії Ajax System Віра Щербакова пояснить, як працювати з репутацією на шляху від локального до глобального бренда, які ризики та перепони трапляються по дорозі і як з ними працювати, добиваючись своїх цілей.

З повною програмою можна ознайомитися на офіційному сайті форуму.

Як відомо, цього року XX Міжнародний PR-Фестиваль отримав нове ім’я та модернізований формат - Міжнародний форум PRNext, а також новий слоган Turning point (поворотний пункт/точка). Наразі Оргкомітет фестивалю позиціонує PRNext як форум майбутнього української PR-індустрії.

Цьогоріч через війну PRNext вперше за свою 20-річну історію відбудеться виключно в онлайн-форматі. Участь у заході буде безоплатною, всі витрати беруть на себе Оргкомітет і партнери форуму. Щоб стати учасником PRNext-2023 і долучитися до фахових дискусій 31 березня, потрібно лише зареєструватися за посиланням.