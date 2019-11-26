Реприватизация "Укртелекома" принесет стране миллиардные убытки, - эксперт

Возвращение "Укртелекома" в госсобственность принесет стране миллиардные убытки. Такое мнение высказал эксперт Борис Кушнирук на своей странице в Facebook.

Он отметил, что украинская власть планирует провести в следующем году большую приватизацию, но в то же время Фонд государственного имущества продолжает судебную тяжбу по возврату в госсобственность компании "Укртелеком". По мнению Кушнирука, это грозит стране миллиардными убытками.

"Я не психоаналитик, чтобы разбираться в мотивах чиновников, которые решили, что у государства есть лишние деньги, которые нужно будет вернуть владельцу в случае национализации. Я даже не хочу писать о том, что нынешняя рыночная стоимость "Укртелекома", вследствие отмирания стационарной связи, в разы ниже чем та, которая была на момент приватизации, соответственно повторная реприватизация принесет Украине миллиардные убытки", – написал Кушнирук.

Он также считает, что после реприватизации "Укртелекома" вряд ли удастся снова найти инвестора для предприятия, ведь будет существовать риск, что государство снова сможет его забрать.

"Я хочу сосредоточиться на абсурдности казуистических претензий ФГИУ. По мнению "специалистов" Фонда, владелец недостаточно активно инвестирует и развивает предприятие. И задать им вопрос – после того как его национализируют, хоть у кого-то будет желание инвестировать и развивать? Уже даже министр Кабинета министров Дубилет говорит о конце эпохи стационарной связи. Даже на уровне спецсвязи – "старинные телефонные аппараты" заменить на смартфоны, защищенные алгоритмами шифрования", – написал Кушнирук.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время инвестиционного форума в Мариуполе заявил, что реприватизация является плохим сигналом для инвесторов и подрывает доверие к государству, а также заверил, что правительство будет относиться к подобным идеям очень осторожно.

Ранее эксперт Growford Institute Алексей Кущ заявил, что попытка национализации "Укртелекома" приведет к снижению инвестиционной привлекательности Украины и отметил, что повторно компанию смогут продать только с большим дисконтом.