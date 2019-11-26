Реприватизація "Укртелекому" завдасть країні мільярдних збитків, - експерт

Повернення "Укртелекому" в держвласність завдасть країні мільярдних збитків. Таку думку висловив експерт Борис Кушнірук на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що українська влада планує провести наступного року велику приватизацію, але в той же час Фонд державного майна продовжує судову тяганину щодо повернення в держвласність компанії "Укртелеком". На думку Кушнірука, це загрожує країні мільярдними збитками.

"Я не психоаналітик, щоб розбиратися в мотивах чиновників, які вирішили, що в держави є зайві кошти, які потрібно буде повернути власнику в разі націоналізації. Я навіть не хочу писати про те, що нинішня ринкова вартість "Укртелекому", внаслідок відмирання стаціонарного зв’язку, в рази нижче ніж та, яка була на момент приватизації, відповідно повторна реприватизація завдасть Україні мільярдні збитки", – написав Кушнірук.

Він також вважає, що після реприватизації "Укртелекому" навряд чи вдасться знову знайти інвестора для підприємства, адже існуватиме ризик, що держава знову зможе його будь-коли забрати.

"Я хочу зосередитися на абсурдності казуїстичних претензій ФДМУ. На думку "фахівців" Фонду, власник недостатньо активно інвестує та розвиває підприємство. І задати їм питання – після того як його націоналізують, хоч в когось буде бажання інвестувати і розвивати? Вже навіть міністр Кабінету міністрів Дубілет говорить про кінець епохи стаціонарного зв’язку. Навіть на рівні спецзв’язку – "старовинні телефонні апарати" замінити на смартфони, захищені алгоритмами шифрування", – написав Кушнірук.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час інвестиційного форуму в Маріуполі заявив, що реприватизація є поганим сигналом для інвесторів і підриває довіру до держави, а також запевнив, що уряд буде ставитися до таких ідей дуже обережно.

Раніше експерт Growford Institute Олексій Кущ заявив, що спроба націоналізації "Укртелекому" призведе до зниження інвестиційної привабливості України та наголосив на тому, що повторно компанію зможуть продати тільки з великим дисконтом.