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Репресії в Криму: росіяни затримали працівників залізниці за "співпрацю" з Україною

Ілюстративне фото: окупанти затримали працівників залізниці в Криму за "співпрацю" з Україною(Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Згідно з інформацією підпільного партизанського руху спротиву у Криму, у депо Сімферополя окупанти побили та затримали двох майстрів Кримської залізниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".

Зазначається, що під час затримання представники російських спецслужб застосували силу, а згодом звинуватили працівників у "співпраці" з Силами оборони України.

Наразі затримані перебувають у СІЗО №2, а їхній статус офіційно не підтверджено.

Яка повідомили партизани, подібні репресії є частими, особливо під кінець року, та закінчуються безрезультатно через відсутність доказів. 

За даними "АТЕШ", такі дії окупантів мають формальний характер, спрямований на створення "ілюзії боротьби" з "підпільним спротивом" для звітності перед керівництвом ФСБ.

Проте, як зазначає рух спротиву, ці репресії лише посилюють опір, а справжніх активістів руху затримати не вдається.

"Методи рашистів залишаються незмінними: вони намагаються залякати людей, репресуючи всіх підряд. Але вони не розуміють, що такими діями тільки зміцнюють бажання боротися з їхнім свавіллям. Наших прихильників їм затримати не вдасться, і рух опору продовжує зростати!" - наголосили в "АТЕШ".

Репресії в Криму

Репресії Росії в окупованому Криму залишаються систематичними та жорстокими, особливо проти кримських татар та активістів.

Основні методи репресій включають необґрунтовані обвинувачення в екстремізмі, кримінальні справи за релігійною або етнічною ознакою, і тиск на рідних та близьких затриманих. Наприклад, окупаційні суди часто використовують надумані приводи для арештів, у тому числі за участь у мирних зібраннях.

Підтримка українських правозахисних організацій, які допомагають кримчанам, та увага з боку міжнародної спільноти залишаються ключовими у боротьбі за права людини в регіоні​.

Нагадаємо, що у 2024 році незаконно було затримано журналістку "Кримської солідарності".

Важливо зазначити, що окупанти також застосовують репресії проти корінного народу Криму - кримських татар.

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Крим