Репараційний кредит для України: юристи Ахметова довели безперспективність позовів РФ

Європейський Союз наближається до рішення щодо спрямування заморожених російських активів на фінансування відбудови України. І наразі ключові зусилля зосереджені на переконанні країн ЄС у правовій безпеці такого кроку.

Як йдеться у публікації, бізнесмен Рінат Ахметов долучився до зусиль України, спрямованих на переконання Євросоюзу використати заморожені російські суверенні активи.

Інвестиційна компанія Ахметова замовила юридичний аналіз у міжнародної юридичної фірми Covington & Burling. Експерти дослідили правові ризики використання активів Центрального банку РФ у форматі "репараційного кредиту". Головний висновок: спроби Росії юридично оскаржити таке рішення в міжнародних інстанціях є майже безперспективними.

Згідно з оцінкою Covington & Burling, будь-яка спроба Москви повернути активи через міжнародні судові інстанції наштовхнеться на правове мінне поле: відсутність компетентної юрисдикції, обмеження міжнародних договорів лише захистом приватних інвесторів, а також власну багаторічну позицію Росії щодо вузького тлумачення суверенного імунітету.

У результаті юридичні перспективи оскарження використання заморожених активів РФ оцінюються як мізерні.

Висновки юристів Covington & Burling лягли на стіл керівництва Єврокомісії та лідерів ключових країн ЄС.

Журналісти видання підкреслюють, що запропонований механізм не передбачає прямої конфіскації російських активів. Йдеться про правову трансформацію вже чинного режиму заморожування та використання економічної вартості активів до моменту виконання Росією міжнародних зобов’язань зі сплати репарацій.

Питання залишається предметом дискусій усередині ЄС. Частина держав-членів висловлює застереження щодо можливих правових і політичних наслідків, тоді як Європейська комісія наполягає на легітимності такого кроку як пропорційного контрзаходу у відповідь на збройну агресію РФ проти України.