Стало відомо, коли Генасамблея ООН розгляне питання компенсації Україні збитків від війни
Проєкт резолюції щодо створення механізму компенсації Україні збитків, завданих війною, яку розв'язала Росія, спецсесія Генеральної Асамблеї ООН розгляне 14 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
За інформацією агентства, речниця голови Генасамблеї Пауліна Кубяк заявила, що українська делегація надіслала заявку щодо обговорення резолюції "Сприяння правовому захистові та репараціям Україні".
Документ містить:
- визнання державами ООН необхідності створення компенсаційного механізму для відшкодування збитків, завданих Україні Росією
- рекомендації державам щодо створення реєстру таких збитків. Мовиться зокрема про шкоду, заподіяну майну різних форм власності, фізичним та юридичним особам, екології тощо.
Засідання Генасамблеї розпочнеться в понеділок о 10:00 (17:00 за Києвом).
Нагадаємо, для України вже зарезервували 300 млрд доларів, які раніше належали російському Центробанку.
При цьому збитки від війни складуть не менше 1 трлн доларів.
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