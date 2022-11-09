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Стало відомо, коли Генасамблея ООН розгляне питання компенсації Україні збитків від війни

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Середа 09 листопада 2022 00:31
Стало відомо, коли Генасамблея ООН розгляне питання компенсації Україні збитків від війни Фото: Генасамблея ООН розгляне питання компенсації Україні збитків від війни (pon.org.ua)
Автор: Олег Васьків

Проєкт резолюції щодо створення механізму компенсації Україні збитків, завданих війною, яку розв'язала Росія, спецсесія Генеральної Асамблеї ООН розгляне 14 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За інформацією агентства, речниця голови Генасамблеї Пауліна Кубяк заявила, що українська делегація надіслала заявку щодо обговорення резолюції "Сприяння правовому захистові та репараціям Україні".

Документ містить:

  • визнання державами ООН необхідності створення компенсаційного механізму для відшкодування збитків, завданих Україні Росією
  • рекомендації державам щодо створення реєстру таких збитків. Мовиться зокрема про шкоду, заподіяну майну різних форм власності, фізичним та юридичним особам, екології тощо.

Засідання Генасамблеї розпочнеться в понеділок о 10:00 (17:00 за Києвом).

Нагадаємо, для України вже зарезервували 300 млрд доларів, які раніше належали російському Центробанку.

При цьому збитки від війни складуть не менше 1 трлн доларів.

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