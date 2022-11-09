Стало відомо, коли Генасамблея ООН розгляне питання компенсації Україні збитків від війни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Засідання Генасамблеї розпочнеться в понеділок о 10:00 (17:00 за Києвом).

За інформацією агентства, речниця голови Генасамблеї Пауліна Кубяк заявила, що українська делегація надіслала заявку щодо обговорення резолюції "Сприяння правовому захистові та репараціям Україні".

Нагадаємо, для України вже зарезервували 300 млрд доларів, які раніше належали російському Центробанку.

При цьому збитки від війни складуть не менше 1 трлн доларів.

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