Репарации Украины за российскую войну: ГА ООН рассмотрит проект резолюции по созданию механизма компенсаций

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Заседание Генассамблеи начнется в понедельник в 10:00 (17:00 по Киеву).

По информации агентства, спикер председателя ГА Паулина Кубяк заявила, что украинская делегация направила заявку об обсуждении резолюции "Содействия правовой защите и репарациям Украины".

Напомним, для Украины уже зарезервировали 300 млрд долларов, которые ранее принадлежали российскому Центробанку.

При этом убытки от войны составят не менее 1 трлн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.