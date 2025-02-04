UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Реорганізація USAID: Трамп призначив Рубіо в.о. адміністратора агентства

Фото: Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Михайло Шилін

Президент Дональд Трамп призначив держсекретаря США Марко Рубіо виконувачем обов'язків адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Це є кроком до отримання контролю та кращого розуміння діяльності агентства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Державного департаменту США.

"USAID уже давно відійшов від своєї первісної місії відповідального просування американських інтересів за кордоном, і наразі цілком очевидно, що значна частина фінансування USAID не відповідає основним національним інтересам Сполучених Штатів", - ідеться в повідомленні.

Рубіо також повідомив Конгрес про те, що наразі триває перегляд діяльності USAID у сфері зовнішньої допомоги з метою можливої реорганізації.

Оцінюючи діяльність USAID, Держдеп обіцяє захищати інтереси американського народу і гарантує, що податкові кошти не будуть витрачені даремно.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 21 січня Трамп оголосив про призупинення на 90 днів усіх програм зовнішньої допомоги з метою їхньої перевірки на відповідність його зовнішній політиці. Філія USAID в Україні також призупинила ведення проектів та їхнє фінансування.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що США, ймовірно, не зупинятимуть фінансування гуманітарних проєктів в Україні назавжди. Його можуть відновити після аудиту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиUSAIDДопомога Україні