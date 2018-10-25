Ренн - Динамо: прогноз букмекеров

Фото: футболисты "Динамо" на тренировке перед матчем с "Ренном" (twitter.com/staderennais)

Специалисты считают фаворитом французский клуб

Киевское "Динамо" проведет поединок против французского "Ренна" в третьей игре групповой стадии Лиги Европы. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 22:00, а смотреть игру можно на канале "Футбол 2". Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля.

25 октября 22:00

Франция, Ренн, арена "Роазон Парк" (Рут де Лорьян)

Компания bet365 принимает ставки на победу "бело-синих" с коэффициентом 3,0, а на французов - 2,4. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,2.

Контора William Hill на триумф "Динамо" ставит с коэффициентом 3,0, а на победу "Ренна" - 2,4.

Напомним, соперники украинских клубов "Динамо" и "Ворсклы" вошли в символическую сборную 2 тура группового этапа Лиги Европы.