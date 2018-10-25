Ренн - Динамо: прогноз букмекерів

Фото: футболісти "Динамо" на тренуванні перед матчем з "Ренном" (twitter.com/staderennais)

Фахівці вважають фаворитом французький клуб

Київське "Динамо" проведе поєдинок проти французького "Ренна" в третій грі групової стадії Ліги Європи. Трансляція матчу почнеться на РБК-Україна о 22:00, а дивитися гру можна на каналі "Футбол 2". Букмекери віддають перевагу господарям поля.

25 жовтня 22:00

Франція, Ренн, арена "Роазон Парк" (Рут де Лор'ян)

Компанія bet365 приймає ставки на перемогу "біло-синіх" з коефіцієнтом 3,0, а на французів - 2,4. Нічия в цьому протистоянні оцінюється в 3,2.

Контора William Hill на тріумф "Динамо" ставить з коефіцієнтом 3,0, а на перемогу "Ренна" - 2,4.

Нагадаємо, суперники українських клубів "Динамо" і "Ворскли" увійшли до символічної збірної 2 туру групового етапу Ліги Європи.