Renault та Volvo розробили цілу родину електричних фургонів Flexis: фото та характеристики

Три машини збудовані на єдиній платформі FlexEVan. Головною особливістю уніфікованих фургонів творці називають широкі можливості трансформації кабіни та вантажного відсіку, а також низький рівень підлоги, що полегшує процес завантаження та розвантаження.

Крім того, розташування крісла водія спеціально оптимізовано, щоб зменшити навантаження на коліна: за підрахунками інженерів, за робочий день водієві-доставнику доводиться вставати і сідати близько 250 разів. Сучасна 800-вольтова електросистема має забезпечити швидке перезаряджання тягового акумулятора, обіцяний запас ходу – 450 км.

Фургон Flexis Step-in Van – це еволюція торішнього концепту. Він має високий кузов і зсувні двері водія, через які можна входити в кабіну не пригинаючись. Машини такого типу поширені у США, проте на ринку Європи такий Flexis не матиме прямих конкурентів. Вантажний відсік із високою стелею (1,9 м) також дозволяє ходити всередині автомобіля на повний зріст.

Друга модель – Flexis Panel Van більш звичного формату. Фургон габаритною висотою 1,9 м має звичні двері. Компанія Flexis називає його найуніверсальнішим у всій лінійці, а також підкреслює чудову маневреність, що стане в нагоді в обмежених міських умовах.

Нарешті, Flexis Cargo Van – шасі з кабіною, на яке можна встановлювати найрізноманітніші надбудови. Найбільш популярним модулем має стати фургон-рефрижератор, який показаний на картинках. Cargo Van має таку саму кабіну, що і Panel Van.

Вже збудовано 20 прототипів, які з березня минулого року відкатали понад 9000 годин. Серійні фургони випускатимуть на французькому заводі Renault у Сандувіллі, старт запланований на середину 2026 року. Flexis збирається продавати свої автомобілі безпосередньо замовникам, оминаючи дилерів. Заявлено, що зацікавленість у таких електричних вантажівках вже виявили логістичні компанії із Франції, Німеччини та Британії.