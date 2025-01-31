Renault и Volvo разработали целую семью электрических фургонов Flexis: фото и характеристики

Три машины построены на единой платформе FlexEVan. Главной особенностью унифицированных фургонов создатели называют широкие возможности трансформации кабины и грузового отсека, а также низкий уровень пола, облегчающий процесс загрузки и разгрузки.

Кроме того, расположение кресла водителя специально оптимизировано, чтобы уменьшить нагрузку на колени: по подсчетам инженеров, за рабочий день водителю-доставщику приходится вставать и садиться около 250 раз. Современная 800-вольтовая электросистема должна обеспечить быструю перезарядку тягового аккумулятора, обещанный запас хода - 450 км.

Фургон Flexis Step-in Van - это эволюция прошлогоднего концепта. Он имеет высокий кузов и сдвижную дверь водителя, через которую можно входить в кабину не пригибаясь. Машины такого типа распространены в США, однако на рынке Европы такой Flexis не будет иметь прямых конкурентов. Грузовой отсек с высоким потолком (1,9 м) также позволяет ходить внутри автомобиля в полный рост.

Вторая модель - Flexis Panel Van более привычного формата. Фургон габаритной высотой 1,9 м имеет привычные двери. Компания Flexis называет его самым универсальным во всей линейке, а также подчеркивает отличную маневренность, что пригодится в стесненных городских условиях.

Наконец, Flexis Cargo Van - шасси с кабиной, на которое можно устанавливать самые разнообразные надстройки. Наиболее популярным модулем должен стать фургон-рефрижератор, который показан на картинках. Cargo Van имеет такую же кабину, что и Panel Van.

Уже построено 20 прототипов, которые с марта прошлого года откатали более 9000 часов. Серийные фургоны будут выпускать на французском заводе Renault в Сандувилле, старт запланирован на середину 2026 года. Flexis собирается продавать свои автомобили напрямую заказчикам, минуя дилеров. Заявлено, что заинтересованность в таких электрических грузовиках уже проявили логистические компании из Франции, Германии и Британии.