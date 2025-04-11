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Renault оновив кросовери Megane та Scenic: розкриті офіційні характеристики

П'ятниця 11 квітня 2025 16:45
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Renault оновив кросовери Megane та Scenic: розкриті офіційні характеристики Фото: Renault оновив кросовери Megane та Scenic (прес-служба компанії)
Автор: Константин Широкун

Компанія Renault представила оновлені електричні кросовери Megane та Scenic. Моделі отримали "свіжий" дизайн та ряд технічних нововведень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Так, Scenic отримав функцію Plug & Charge, яка спрощує зарядку. Окрім того, відтепер електромобіль за замовчуванням має "однопедальний" режим, також у топовій комплектації сидіння стали комфортнішими.

Renault оновив кросовери Megane та Scenic: розкриті офіційні характеристики

З появою функції Plug & Charge електромобіль починає заряджатися відразу при підключенні до станції без зайвих налаштувань у меню. Крім того, Scenic E-Tech electric отримав стандартний двоканальний бортовий зарядний пристрій потужністю 11 кіловат у поєднанні з повноцінною побутовою розеткою на 220 В з максимальною вихідною потужністю 3,7 кВт. Також на лівій стійці у салоні з'явилася камера для розпізнавання водія.

Renault оновив кросовери Megane та Scenic: розкриті офіційні характеристики

Той же набір покращень дістався і електричному Renault Megane E-Tech electric, який коштує від 40,9 тисячі євро.

Що ж до Scenic E-Tech electric, то ціни на нього починаються від 40,4 тисяч євро. Він запропонований у Європі з єдиним електромотором потужністю 170 або 218 кінських сил, що встановлений на передній осі. Батареї дві на вибір, на 60 та 87 кВт*год, а запас ходу на одній зарядці становить 424 та 614 кілометрів відповідно.

Renault оновив кросовери Megane та Scenic: розкриті офіційні характеристики

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