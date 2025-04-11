Renault обновил кроссоверы Megane и Scenic: раскрыты официальные характеристики

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, Scenic получил функцию Plug & Charge, которая упрощает зарядку. Кроме того, отныне электромобиль по умолчанию имеет "однопедальный" режим, также в топовой комплектации сиденья стали более комфортными.

С появлением функции Plug & Charge электромобиль начинает заряжаться сразу при подключении к станции без лишних настроек в меню. Кроме того, Scenic E-Tech electric получил стандартное двухканальное бортовое зарядное устройство мощностью 11 киловатт в сочетании с полноценной бытовой розеткой на 220 В с максимальной выходной мощностью 3,7 кВт. Также на левой стойке в салоне появилась камера для распознавания водителя.

Тот же набор улучшений достался и электрическому Renault Megane E-Tech electric, который стоит от 40,9 тысячи евро.

Что же касается Scenic E-Tech electric, то цены на него начинаются от 40,4 тысяч евро. Он предложен в Европе с единственным электромотором мощностью 170 или 218 лошадиных сил, который установлен на передней оси. Батареи две на выбор, на 60 и 87 кВт*ч, а запас хода на одной зарядке составляет 424 и 614 километров соответственно.