Для ремонту та обслуговування: які інструменти повинні бути у гаражі автовласника

Якщо вже в автомобіліста є гараж, було б дивним не мати у ньому відповідний інструмент. Що саме може знадобитись автовласникові на випадок дрібного ремонту чи обслуговування власними силами?
Про елементарний набір інструменту для сервісу машини у власному гаражі читайте в матеріалі РБК-Україна.
На вживаному автомобілі час від часу трапляється чимало дрібних негараздів, які навіть непідготований власник цілком міг би усунути власними руками – без поїздки на СТО. Але для цього потрібно мати під рукою дещо з слюсарного та суто гаражного інструменту.
Проте зазначимо, що на сучасній машині для елементарної заміни, наприклад, фільтра може знадобитись якісь непересічний інструмент. Але і обов’язковий для колишніх часів набір ріжкових ключів та стандартних голівок автомобілістові не буде зайвим. Власне, згадаємо усі по черзі.
Базовий комплект, який має завжди бути неподалік верстака, може знадобитись і при клопотах з автомобілем, і для сервісу дитячого велосипеда, і навіть при ремонті меблів у дома. І підібрати для гаража такий набір засобів буде найпростіше.
Не намагайтесь купувати для комплектації свого любительського гаража дуже дорогі інструменти – такі знадобляться тільки тим, хто ремонтує машини на професійній основі. При тому для гаражних робіт на любительському рівні достатньо буде інструменту середньої якості. Щодо цього краще порадитись навіть не в магазині, а у невеликій автомайстерні, де механіки не мають коштів на дорогий фірмовий інструмент і обходяться компромісними рішеннями.
При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.
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