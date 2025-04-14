Для ремонта и обслуживания: какие инструменты должны быть в гараже автовладельца

На подержанном автомобиле время от времени случается немало мелких неполадок, которые даже неподготовленный владелец вполне мог бы устранить собственными руками - без поездки на СТО. Но для этого нужно иметь под рукой кое-что из слесарного и чисто гаражного инструмента.

Однако отметим, что на современной машине для элементарной замены, например, фильтра может понадобиться какой-то незаурядный инструмент. Но и обязательный для прежних времен набор рожковых ключей и стандартных головок автомобилисту не будет лишним. Собственно, вспомним все по порядку.

Стандартный инструмент

Базовый комплект, который должен всегда быть неподалеку верстака, может понадобиться и при хлопотах с автомобилем, и для сервиса детского велосипеда, и даже при ремонте мебели в доме. И подобрать для гаража такой набор средств будет проще всего.

Ключи . Рожковые и так называемые накидные гаечные ключи чаще всего бывают востребованы в размерности зева от 8 до 19 мм. Причём каждого размера лучше иметь по два экземпляра, либо вместо пары для всех размеров приобрести один разводной ключ или раздвижные пассатижи с параллельным разведением губок.

. Рожковые и так называемые накидные гаечные ключи чаще всего бывают востребованы в размерности зева от 8 до 19 мм. Причём каждого размера лучше иметь по два экземпляра, либо вместо пары для всех размеров приобрести один разводной ключ или раздвижные пассатижи с параллельным разведением губок. Отвертки . Разнообразие размеров и типов отверток просто необъятное. Но наиболее востребованным в гараже будут такие отвертки: во-первых, с плоским шлицем шириной 6-7 мм, и во-вторых, отвертка с крестообразным жалом с шириной креста около 5 мм. Наиболее универсальная длина для обеих - около 10 см. Также имейте в виду, что в продаже есть также удобные варианты в виде одной отвертки со сменными рабочими частями разных стандартов.

. Разнообразие размеров и типов отверток просто необъятное. Но наиболее востребованным в гараже будут такие отвертки: во-первых, с плоским шлицем шириной 6-7 мм, и во-вторых, отвертка с крестообразным жалом с шириной креста около 5 мм. Наиболее универсальная длина для обеих - около 10 см. Также имейте в виду, что в продаже есть также удобные варианты в виде одной отвертки со сменными рабочими частями разных стандартов. Звездочки и шестигранники . Под капотом теперь частенько встречаются "внутренние шестигранники" и "звездочки". Они стандартизированы, но все равно их есть большое количество: "звездочки" Torx, "защищенный" Torx, "внутренние шестигранники" Allen, 8-гранник, 12-гранник и т.д. Поэтому следует прежде всего присмотритесь, какие из них встречаются на вашей машине.

. Под капотом теперь частенько встречаются "внутренние шестигранники" и "звездочки". Они стандартизированы, но все равно их есть большое количество: "звездочки" Torx, "защищенный" Torx, "внутренние шестигранники" Allen, 8-гранник, 12-гранник и т.д. Поэтому следует прежде всего присмотритесь, какие из них встречаются на вашей машине. Плоскогубцы (пассатижи) . Многофункциональный инструмент, который желательно иметь в двух размерах - в большом и в малом, но в обоих случаях - в хорошем состоянии, с несточенными гранями внутри губок. При этом хотя бы одни желательно иметь с устройством для перекусывания проводов и гвоздей.

. Многофункциональный инструмент, который желательно иметь в двух размерах - в большом и в малом, но в обоих случаях - в хорошем состоянии, с несточенными гранями внутри губок. При этом хотя бы одни желательно иметь с устройством для перекусывания проводов и гвоздей. Автомобильная специфика. Кроме инструмента общепромышленного назначения на гараже может понадобиться кое-что сугубо автомобильное - типа свечного ключа с шарниром и съемника масляного фильтра. При этом старайтесь покупать эти приспособления в универсальном исполнении, чтобы они подходили не только для вашей нынешней машины, но и возможно, для будущей. При том имейте в виду, что некоторые подобные специнструменты могут дополнительно понадобиться во время конкретного ремонта. Но если это не заурядная сервисная операция вроде замены фильтра, не спешите покупать их заблаговременно - побеспокоитесь об этом уже непосредственно перед ремонтом, если у вас дойдет до него дело.

Вкратце

Не пытайтесь покупать для комплектации своего любительского гаража очень дорогие инструменты - такие понадобятся только тем, кто ремонтирует машины на профессиональной основе. При этом для гаражных работ на любительском уровне достаточно будет инструмента среднего качества. По этому поводу лучше посоветоваться даже не в магазине, а в небольшой автомастерской, где механики не имеют средств на дорогой фирменный инструмент и обходятся компромиссными решениями.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.