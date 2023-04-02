Для ремонту пошкодженої енергосистеми потрібно змінити цінову модель енергоринку, - експерт

"Вже потрібно, щоб уряд розробив якусь таку цінову модель, яка б забезпечила все ж таки наших енергетиків необхідними коштами для того, щоб ми могли пройти наступний опалювальний сезон", - сказав він.

Омельченко зазначив, що зараз насамперед потрібно провести ремонтну кампанію, тому що енергосистема була сильно пошкоджена. Він наголосив, що зараз пошкоджено більш ніж половина високовольтних ліній електропередачі та генерації.

Експерт додав, що для відновлення енергосистеми необхідно накопичити відповідне обладнання.

Нагадаємо, раніше голова комітету Верховної ради з питань енергетики Андрій Герус заявляв, що влада обговорює відмову від цінових обмежень на ринку електроенергії.