RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Для ремонта поврежденной энергосистемы необходимо изменить ценовую модель энергорынка, - эксперт

Фото: для ремонта поврежденной энергосистемы нужно изменить ценовую модель энергорынка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В рамках подготовки к следующей зиме необходимо изменить ценовую модель рынка электроэнергии, чтобы энергетики могли отремонтировать поврежденную оккупантами энергосистему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.

"Уже нужно, чтобы правительство разработало какую-то такую ценовую модель, которая обеспечила бы все же наших энергетиков необходимыми средствами для того, чтобы мы могли пройти следующий отопительный сезон", - сказал он.

Омельченко отметил, что сейчас, прежде всего, нужно провести ремонтную кампанию, потому что энергосистема была сильно повреждена. Он подчеркнул, что сейчас повреждено более половины высоковольтных линий электропередачи и генерации.

Эксперт добавил, что для обновления энергосистемы необходимо накопить соответствующее оборудование.

Напомним, ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус заявлял, что власти обсуждают отказ от ценовых ограничений на рынке электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Энергоресурсы