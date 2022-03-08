Ремонтные бригады работают 24/7 для восстановления электроснабжения, - ДТЭК

"Мы делаем все возможное, чтобы восстановить электроснабжение в каждом населенном пункте, куда мы можем доехать. Мы плодотворно сотрудничаем с ВСУ и теробороной, чтобы они предоставляли нам зеленые коридоры, для того чтобы бригады смогли выехать и отремонтировать линии. Это не всегда получается, но мы стараемся это делать каждый день", - сказал он.

Сахарук добавил, что населению не нужно уменьшать потребление электроэнергии в вечерние часы, потому что это негативно сказывается на работе украинской энергосистемы.

"Потребляйте, пожалуйста, свет так, как вы всегда потребляете. Системе не нужны максимальные нагрузки, или минимальные нагрузки. Минимальные нагрузки такие же вредные для системы, как и максимальные", - подчеркнул он.