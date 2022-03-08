Ремонтні бригади працюють 24/7 для відновлення електропостачання, - ДТЕК

"Ми робимо все можливе, щоб відновити електропостачання в кожному населеному пункті, куди ми можемо доїхати. Ми плідно співпрацюємо з ЗСУ та теробороною, щоб вони надавали нам зелені коридори, для того щоб бригади змогли виїхати та відремонтувати лінії. Це не завжди виходить, але ми намагаємось це робити кожен день", - сказав він.

Сахарук додав, що населенню не потрібно зменшувати споживання електроенергії у вечірні години, тому що це негативно позначається на роботі української енергосистеми.

"Споживайте будь-ласка світло так, як ви завжди споживаєте. Системі не потрібні максимальні навантаження, або мінімальні навантаження. Мінімальні навантаження такі ж шкідливі для системи, як і максимальні", - підкреслив він.