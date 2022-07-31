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"Ремонтировать" мосты? Враг активно стягивает инженерные войска в Херсонскую область

Фото: враг активно стягивает инженерные войска в Херсонскую область после ударов ВСУ (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Россияне активно перебрасывают технику в оккупированную Херсонскую область, но прежде всего инженерную. Это происходит после того, как ВСУ ударили по переправах и мостах, которые стратегически важны для врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя в Facebook.

"Временно оккупированной Херсонщиной наблюдается усиленное движение техники россиян. Но перебрасывают прежде всего инженерные войска, например, экскаваторы на базе "Урала" и т. д. Это означает, что мосты и ВСУ существенно испортили положение орков в области", - отметил Хлань.

Напомним, недавно нашим бойцам удалось уничтожить важный для врага железнодорожный узел в Брилевке (Херсонская область).

Кроме того, недавно ВСУ ударили по Антоновскому мосту в Херсонской области, который имеет стратегическое значение для российской армии.

Тем временем украинские военные продолжают продвигаться в Херсонской области. В США считают, что ВСУ смогут освободить Херсон от оккупантов и территорию вокруг него до конца сентября.

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