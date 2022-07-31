"Ремонтувати" мости? Ворог активно стягує інженерні війська в Херсонську область

"Тимчасово окупованою Херсонщиною спостерігається посилений рух техніки росіян. Але женуть передусім інженерні війська, наприклад, екскаватори на базі "Уралу" тощо. Це означає, що мости і ЗСУ суттєво зіпсували положення орків в області", - зазначив Хлань.

Нагадаємо, нещодавно нашим бійцям вдалося знищити важливий для ворога залізничний вузол у Брилівці (Херсонська область).

Крім того, нещодавно ЗСУ вдарили по Антонівському мосту в Херсонській області, який має стратегічне значення для російської армії.

Тим часом українські військові продовжують просуватися у Херсонській області. В США вважають, що ЗСУ зможуть звільнити Херсон від окупантів та територію навколо нього до кінця вересня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.